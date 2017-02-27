Путин поговорил с Назарбаевым

В ходе рабочего визита президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Кремля, добавляя, что лидерами стран обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня.

"Кроме того, глава российского государства поблагодарил президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане", – добавлено в сообщении.

Напомним, в Астане продолжаются межсирийские переговоры, в которых впервые принимают участие представители вооруженной оппозиции.