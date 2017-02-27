Заседание КДК по матчу "Водник" - "Байкал-Энергия" перенесено

Заседание Федерации хоккея с мячом России по "странному" матчу чемпионата страны между "Водником" и "Байкалом-Энергией" перенесено на неопределенный срок.

Об этом 27 февраля ссобщает »Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС. В пресс-службе ФХМР пояснили, что сейчас федерация ведет расследование, собирает материалы и проведет заседание с участием представителей клубов. Дата проведения заседания будет оглашена позднее.

Встреча команд в Архангельске накануне завершилась победой иркутян со счетом 11:9, при этом все 20 голов команды забили в свои ворота. Причиной этого стало нежелание команд побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.

Президент ФХМР Борис Скрынник ранее заявил, что по матчу чемпионата России "Водник" – "Байкал-Энергия" будут приняты серьезные меры, вплоть до дисквалификации команд.