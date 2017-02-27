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27.02.2017 11:08

Китай хочет запустить новую ракету-носитель до конца 2018 года

Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT) планирует совершить первый полет ракеты-носителя средней грузоподъемности «Чанчжэн-8», предназначенной для запуска коммерческих спутников, к концу 2018 года. Об этом сообщает китайская газета China Daily со ссылкой на руководителя проекта Ли Тунъюя.

По его словам, на разработку ракеты у Китая может уйти до трех лет, но при благополучном стечении обстоятельств первый тестовый запуск может состояться уже в конце 2018 года.

«В основу конструкции центрального ракетного блока будут заложены технологии «Чанчжэн-7» и «Чанчжэн-3А», твердотопливные ускорители составят два метра в диаметре», — рассказал Ли Тунъюй.

По его словам, использование «Чанчжэн-8» приведет к значительному снижению стоимости запуска низкоорбитальных и среднеорбитальных спутников. Новая ракета-носитель будет способна выводить на гелиосинхронную орбиту до 4,5 т груза, или около 2,5 т на геосинхронную переходную орбиту.

Ли Тунъюй также рассказал, что второй запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запланирован на июнь 2017 года. Ракета доставит на околоземную орбиту спутник связи. Третий запуск «Чанчжэн-5» также должен состояться до конца 2017 года, его целью будет доставка зонда для изучения поверхности Луны.

В ноябре 2016 года Китай впервые осуществил пуск самой мощной ракеты-носителя «Чанчжэн-5», цель которой — разведка лунной и марсианской поверхности в рамках программы по исследованию Марса

Источник: РБК


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