Голодец: Около 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ

Около 5 млн человек в России получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства.

«На уровне МРОТа в Российской Федерации работает 4,9 млн человек, и сегодня минимальный уровень оплаты труда в России – он ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям», – сказала она на российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля.

МРОТ в России составляет 7800 руб., среднероссийский прожиточный минимум – около 11 000 руб. На прошлой неделе в Госдуме в ходе заседания межфракционной рабочей группы с участием министра труда и социальной защиты Максима Топилина обсуждались возможные пути повышения МРОТа до прожиточного минимума, в частности регионализация МРОТа.

По словам Голодец, главная проблема, которая не позволяет расти производительности труда в России, – низкий уровень инвестиций в экономику. «Основное препятствие роста производительности труда – резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, отсутствие стимулов для предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение», – сказала она.

Дешевизна рабочей силы в России, отметила Голодец, делает невыгодным для бизнеса вкладываться в инновационные технологии на производстве.