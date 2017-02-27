Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».

С помощью технологии «архитектурный видеомэппинг» на фасаде здания Елагиноостровского дворца зрители увидели анимацию доброй сказки.

В сюжете масленичной видео-истории главный герой Аладушек (*производное имя от названия бренда «Аладушкин») идет на выручку своим собратьям оладушкам, которых в начале сказки похищают лесные звери. Интерес зрителей формировался за счет игровой подачи сюжета (*герой проходил четыре уровня компьютерных боссов, чтобы попасть на Масленицу), а также за счет неожиданных архитектурных изменений Елагиноостровского дворца-музея. Так на протяжении сказки он то погружался в водную стихию, то опускался под землю, то парил в небесах. Каждый зритель «Сказки про Аладушек», будь то ребенок или взрослый, был заворожен волшебным миром сказочных преображений.

Несмотря на то, что народные гуляния на Масленицу на Руси всегда поражали своим размахом, световое 3D-шоу стало приятным сюрпризом для горожан. «Сказка про Аладушек» – социальный проект, полностью реализованный на средства ГК «Дарница» без привлечения городского бюджета. Компания намерена продолжить масленичную историю в следующем году, а главный герой сказки Аладушек может стать одним из новых символов Масленицы.

Справка о компании ООО «Группа компаний «Дарница»

ООО «Группа компаний «Дарница» – крупнейший производитель хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге, владелец брендов «Аладушкин» и «Дарница», одна из самых успешных компаний хлебопекарной отрасли.

В 2016 году правительством Санкт-Петербурга «ГК «Дарница» было присуждено почетное звание «Инвестор года», а продукция компании была отмечена знаком качества «100 лучших товаров» на всероссийском конкурсе. Мы гордимся тем, что «ГК «Дарница», первая из петербургских хлебопекарных предприятий была удостоена награды «Вкус качества» за всю историю конкурса «100 лучших товаров».

В стратегических планах «ГК «Дарница» целенаправленное динамичное развитие современных технологий хлебопечения, улучшение вкусовых и полезных свойств выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта. Наряду с традиционной продукцией на предприятии планируется выпуск новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий разного целевого назначения. В наших приоритетах – применение инновационных технологий в области тепло-, энерго- и водосбережения, поддержание высоких стандартов безопасности продукции.

Сайт компании http://www.darnitsa.ru/