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27.02.2017 10:31

Янукович рассказал немецким журналистам о встречах с Путиным, Майдане и разводе

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью корреспонденту немецкого издания Der Spiegel Кристиану Неефу. Беседа проходила в Москве, хотя, как пишет издание, большую часть времени экс-президент живет на юге, в Ростове-на-Дону.

По словам Неефа, во время разговора Янукович путался и старался избегать сложных вопросов, однако откровенно рассказал о личной жизни.

Разговор начался с зарождения Евромайдана в Киеве. Вину за избиение студентов Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, которое и стало началом Майдана, Янукович возложил на радикалов, которые провоцировали полицию. Сам он якобы не отдавал приказа на подавление выступлений и узнал о случившемся только утром, когда играл в теннис. Он также заявил, что протесты стали результатом интриг в его собственном окружении, за организацией протестов могли стоять олигарх Дмитрий Фирташ и глава администрации президента Сергей Левочкин, который, сославшись на болезнь, не отвечал на звонки.

Янукович о очередной раз заявил, что не отказывался от власти и от своего поста. «Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране», — пояснил он. Он рассказал об одном эпизоде, когда на пути из Донецка в Крым его кортеж якобы ожидала засада и сотни боевиков с тяжелым вооружением, которые должны были «всех расстрелять». По словам Януковича, он и его гражданская жена остались живы только потому, что вовремя получили предупреждение о засаде у Мелитополя.

После его бегства, считает Янукович, Украина превратилась в «дикое поле». Экс-президент отверг обвинения в коррупции, сказал, что никогда не владел счетами за рубежом и землей. Экс-президент рассказал также, что не обсуждал с президентом Путиным возможность ввода российских войск на Украину. В то же время он признал, что его письмо Путину настоящее и не является фальшивкой.

«Нет, это не фальшивка. Но это не официальный указ о том, чтобы впустить войска. Это было заявление об их «использовании». Это разные вещи, я об этом письме уже давно забыл», — пояснил Янукович и добавил, что письмо не имеет юридической силы, поскольку тогда он уже не был президентом. Всю историю с этим обращением Янукович назвал «фарсом».

Издание подчеркивает, что в самом тексте документа Янукович настаивает, что он является легитимным и действующим президентом Украины.

Кроме того, Янукович сказал, что встречается с президентом России Владимиром Путиным очень редко, он виделся с ним всего несколько раз. «Я понимаю, мои проблемы — это не его уровень», — отметил бывший президент Украины.

Финансовую помощь Янукович получает от своего старшего сына Александра (его младший сын Виктор погиб в марте 2015 года на озере Байкал). Кроме того, экс-президент рассказал, что не живет со своей женой Людмилой, брак с которой продолжался 45 лет. Сейчас в роли его спутницы по жизни выступает сестра его бывшей кухарки, имя которой Янукович не назвал.

 

Источник: РБК


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