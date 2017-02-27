Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Еще
10:34 27.02.2017
Пришлите свою новость!
10:31
Янукович рассказал немецким журналистам о встречах с Путиным, Майдане и разводе
10:25
Петербуржцы заплатили 30 миллионов за нарушения ПДД
10:19
Москва выступила за участие курдов в межсирийских переговорах
10:09
Фонд AdVita просит помочь собрать средства гигиены для онкобольных пациентов
10:03
Украина арестовала имущество в Крыму на 720 млн рублей
09:55
Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост
09:43
ЗакС начинает формировать Общественную палату Петербурга
09:33
NYT заявила о планах Трампа резко увеличить расходы на оборону
09:25
СМИ: «Роснефть» хочет продать Чечне свои активы за 12,5 млрд
09:17
СК предложил увеличить срок расследования экономических преступлений
09:09
На Зайцева тушили KIA
09:01
СМИ: Неформальный избирательный штаб Путина начнет работать в марте
08:45
Ведущий "Оскара" отправил твит Трампу в прямом эфире
08:37
ДТП с пешеходами на Лиговском: водитель перенес судороги
08:29
Сирийская армия взяла стратегически важную высоту на подступах к Пальмире
08:21
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» выиграл шесть «Оскаров»
08:13
Опрос: крымские татары не хотят на Украину
08:05
Бизнесмен Билден отказался быть министром ВМС США
07:15
Fort Group выходит из "Делового Петербурга"
00:22
Пять компаний освоят миллиарды капремонта в Ленобласти
00:15
Российские спортсмены завоевали 13 медалей в третий день Военных игр в Сочи
00:06
Авиалайнер вылетел из Волгограда в Бирмингем с умершим пассажиром на борту
00:05
На Народной грузовик намотало на столб
26/02
В матче чемпионата России по хоккею с мячом было забито 20 автоголов
26/02
В Дамаске обстреляли район рядом с посольством России
26/02
Объявлен официальный перезапуск Nokia 3310
26/02
Две девочки-ровесницы пострадали в ДТП на Говорова
26/02
Умер актер Билл Пэкстон
26/02
"Ренова" планирует построить в Чувашии теплицы для овощей
26/02
США призвали Россию и ополченцев немедленно прекратить огонь в Донбассе
26/02
Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте
26/02
Умер самый высокий актер из «Игры престолов»
26/02
Группа «Бригадный подряд» попала в ДТП
26/02
Ахмадинежад написал Трампу
26/02
"Омега" запустит продажу недвижимости, чтобы расплатиться по олимпийским долгам
26/02
Яма на дороге у Охта-Парка выкинула автомобиль в кювет
26/02
Похищенные в Нигерии ученые из ФРГ освобождены
26/02
Музей «Яд ва-Шем» попросил Amazon прекратить продажу книг об отрицании Холокоста
26/02
Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу
26/02
Российских туристов в Доминикане за 80 тыс. руб. поселили в отель без воды и света
26/02
"Худшего лыжника в истории" пригласили тренироваться с Россию
26/02
Порошенко пообещал поддержку жителям Крыма
26/02
Никиту Белых вернули в «Лефортово» после лечения в госпитале «Матросской Тишины»
26/02
Кудрин объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели
26/02
На акции протеста против Марин Ле Пен пострадали 13 полицейских
26/02
Полиция насчитала 2 тысячи участников акции памяти Немцова в Петербурге
26/02
Масленица у ТЮЗа не состоялась: не успели подготовиться
26/02
На КАД пробка: из кювета вытаскивают самосвал
26/02
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
26/02
Акции противников декрета "о тунеядцах" проходят в городах Белоруссии
26/02
В Коммунаре мужчина сжег себя на глазах у бывшей подруги
26/02
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о Чуркине
26/02
Автомобиль разгромил заправку на Российском
26/02
Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле
26/02
Финн проехал на собачьей упряжке вдоль границы с Россией
26/02
Умер академик Людвиг Фаддеев
26/02
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве
26/02
Моника Беллуччи едва не вызвала скандал репликой в адрес мужчин на сербском
26/02
От "Горьковской" стартовал марш памяти Немцова
26/02
Капитана французского клуба удалили с поля за выбитое из рук судьи табло
26/02
Глава "Талибана" призвал жителей Афганистана сажать больше деревьев
26/02
В Кобралово 4-летний ребенок отравился таблетками
26/02
Ильдар Дадин вышел из колонии в Алтайском крае
26/02
ВКС и ВМФ России в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов
26/02
На Лесном такси упало в траншею на тротуаре
26/02
В Грузии под лавиной погиб турист из Германии
26/02
В Петербурге несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку
26/02
В Киргизии задержан лидер парламентской фракции – его подозревают в коррупции
26/02
Финские студенты отметят Масленицу весёлыми покатушками
26/02
Юноша в Ленобласти впал в кому после катания на ватрушке
Предыдущие новости
Архив материалов
Город Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Hoff

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.

Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff площадью 14 000 кв.м. торжественно откроет свои двери 2 марта 2017 года по адресу «Пулковское шоссе, 19 А» и станет 24 магазином сети в России.

Hoff – это уникальный для российского рынка современный европейский формат, особенностью которого является единое торговое пространство, где есть все для создания современного домашнего интерьера – мебель, свет, ковры, шторы, текстиль, посуда, декоративные аксессуары и другие предметы интерьера. Широкий ассортимент качественных и доступных товаров от ведущих европейских и российских производителей позволяет воплотить практически любую идею без лишних затрат. Кроме того, магазины оказывают широкий спектр услуг, включающий доставку, сборку и послепродажное обслуживание. А через терминалы, расположенные в торговом зале, также можно сделать заказ в интернет-магазине hoff.ru, в чем помогают профессиональные продавцы-консультанты.

В честь открытия Hoff приготовил щедрый подарок: весь март в гипермаркете будут действовать суперцены! А дополнительную выгоду можно получить, став участником программы лояльности «Hoff бонус», которая позволяет накапливать до 10% от покупки бонусами на карту и оплачивать ими до 50% стоимости следующих покупок. Карту участника можно бесплатно получить у кассира.

«Санкт-Петербург является для нас очень важным рынком. Год назад для жителей города уже стал доступен интернет-магазин, а сейчас мы открываем первый гипермаркет! Мы уверены, что наши посетители будут приятно удивлены как доступными ценами, так и высоким качеством товаров» – комментирует Вице-президент и совладелец компании Hoff Михаил Кучмент.

Оборот компании в 2016 году достиг 18,3 млрд руб. (с НДС), из которых 2,4 млрд. руб. составили интернет-продажи. В этом году компания планирует достичь более 24 млрд. руб. (с НДС), при этом интернет-продажи должны составить более 3 млрд. руб.

О компании
Компания Hoff, основанная в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом, открыла свой первый гипермаркет в России в апреле 2009 г. в Москве. На сегодняшний день сеть включает 24 магазина: 16 гипермаркетов – 8 в Москве, 2 в Краснодаре и по одному в Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, а также 8 магазинов мини формата. Общая площадь гипермаркетов сети составляет около 200 000 м2. Магазины Hoff ежегодно посещает более 7 миллионов человек. Посещаемость сайта составляет более 13 миллионов уникальных посетителей в год. Компания также осуществляет интернет-продажи с доставкой по всей России. В компании работает около 3 000 сотрудников. Инвестиции в открытие одного гипермаркета составляют около 120 млн.руб.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30

«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга

Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Tele2
22.02.2017 17:30

Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock

В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост
ЗакС начинает формировать Общественную палату Петербурга
Масленица у ТЮЗа не состоялась: не успели подготовиться
Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским
Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
В затоплении стадиона на Крестовском оказались виноваты уборщики
Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю
На новом стадионе фанаты впервые зажгли пиротехнику
Крыша стадиона на Крестовском протекла
«Новокрестовскую» введут в эксплуатацию весной 2018 года
Станет ли «Полтава» новой «Авророй»
Вадим Власов: Летом опробуем велодорожки
Как уйти со стадиона
Петербургский транспорт ставят на путь Москвы
ЗСД станет бесплатным, но есть одно условие
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
«Не возвышайте стены между людьми»
За машинами на газонах приедут с фоторужьем
Суверенная демократия в отдельно взятом доме
Новая Боткинская больница - мерседес среди жигулей, который не могут завести
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

кадр из видео

Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам

Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Tele2
22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
КЕЙ
21.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
ТРК «Сити Молл»
17.02.2017 18:30
Ярмарки в торговых центрах: «Уйма всякого добра, всякой всячины»
Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.