Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.

Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff площадью 14 000 кв.м. торжественно откроет свои двери 2 марта 2017 года по адресу «Пулковское шоссе, 19 А» и станет 24 магазином сети в России.

Hoff – это уникальный для российского рынка современный европейский формат, особенностью которого является единое торговое пространство, где есть все для создания современного домашнего интерьера – мебель, свет, ковры, шторы, текстиль, посуда, декоративные аксессуары и другие предметы интерьера. Широкий ассортимент качественных и доступных товаров от ведущих европейских и российских производителей позволяет воплотить практически любую идею без лишних затрат. Кроме того, магазины оказывают широкий спектр услуг, включающий доставку, сборку и послепродажное обслуживание. А через терминалы, расположенные в торговом зале, также можно сделать заказ в интернет-магазине hoff.ru, в чем помогают профессиональные продавцы-консультанты.

В честь открытия Hoff приготовил щедрый подарок: весь март в гипермаркете будут действовать суперцены! А дополнительную выгоду можно получить, став участником программы лояльности «Hoff бонус», которая позволяет накапливать до 10% от покупки бонусами на карту и оплачивать ими до 50% стоимости следующих покупок. Карту участника можно бесплатно получить у кассира.

«Санкт-Петербург является для нас очень важным рынком. Год назад для жителей города уже стал доступен интернет-магазин, а сейчас мы открываем первый гипермаркет! Мы уверены, что наши посетители будут приятно удивлены как доступными ценами, так и высоким качеством товаров» – комментирует Вице-президент и совладелец компании Hoff Михаил Кучмент.

Оборот компании в 2016 году достиг 18,3 млрд руб. (с НДС), из которых 2,4 млрд. руб. составили интернет-продажи. В этом году компания планирует достичь более 24 млрд. руб. (с НДС), при этом интернет-продажи должны составить более 3 млрд. руб.

О компании

Компания Hoff, основанная в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом, открыла свой первый гипермаркет в России в апреле 2009 г. в Москве. На сегодняшний день сеть включает 24 магазина: 16 гипермаркетов – 8 в Москве, 2 в Краснодаре и по одному в Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, а также 8 магазинов мини формата. Общая площадь гипермаркетов сети составляет около 200 000 м2. Магазины Hoff ежегодно посещает более 7 миллионов человек. Посещаемость сайта составляет более 13 миллионов уникальных посетителей в год. Компания также осуществляет интернет-продажи с доставкой по всей России. В компании работает около 3 000 сотрудников. Инвестиции в открытие одного гипермаркета составляют около 120 млн.руб.