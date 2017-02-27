Москва выступила за участие курдов в межсирийских переговорах

Россия выступает за участие курдов в межсирийских переговорах, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы за то, чтобы участвовали и другие представители… здесь до сих пор стоит довольно остро вопрос о представительстве курдов. Мы за то, чтобы были привлечены представители курдов", – заявил Богданов 27 февраля на полях конференции "Ближний Восток. Когда наступит завтра?", организованной дискуссионным клубом "Валдай".

Межсирийские переговоры после почти годичного перерыва стартовали в Женеве 23 февраля.