Украина арестовала имущество в Крыму на 720 млн рублей

Украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен (около 720 миллионов рублей). Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Гюндуза Мамедова, главу так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины.

«По ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 миллионов гривен», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости. По словам Мамедова, в результате работы украинских правоохранительных ведомств и судов Украине будет возвращено имущество стоимостью более 10 миллионов гривен (около 21 миллиона рублей). Он не уточнил, каким образом будут взысканы эти средства.

В июле 2016-го украинская прокуратура оценила сумму ущерба от передачи России имущества государственных органов полуострова в 150 миллионов гривен (около 400 миллионов рублей). Надзорное ведомство начало досудебное расследование в рамках статьи «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. В ходе голосования такое решение поддержало большинство граждан, имеющих право голоса. Украинские власти отказались признать результаты референдума. В Москве подчеркивают, что процедура волеизъявления полностью соответствовала международному праву.