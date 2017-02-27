ЗакС начинает формировать Общественную палату Петербурга

С 1 марта Законодательное собрание Петербурга начнёт процесс формирования одной трети городской Общественной палаты. Соответствующее постановление 27 февраля поддержал комитет по законодательству горпарламента.

В принятом сегодня документе предлагается установить срок приёма кандидатур от некоммерческих организаций в 21 день. Предполагается, что к концу апреля члены палаты будут утверждены.

Напомним, согласно новому закону, принятому в декабре 2016 года, Общественная палата Петербурга должна состоять из 63 человек: 21 назначаются губернатором, еще столько же – Законодательным собранием. Остальные отбираются представленными двумя третями среди представителей общественности. Членом Общественной палаты не может быть депутат, чиновник и действующий член политической партии.