СК предложил увеличить срок расследования экономических преступлений

Следственный комитет России (СКР) предложил увеличить срок расследования дел, связанных с экономическими преступлениями. Данный вопрос обсуждается на рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при президенте.

Об этом 27 февраля сообщают «Ведомости».

В данный момент срок расследования подобных дел по закону составляет два месяца. Инициатива СКР предусматривает увеличение его до четырех месяцев. По данным издания, это необходимо потому, что из-за большого объема документов из положенного срока на предварительное следствие остается от полутора месяцев до 16 дней.

В СКР полагают, что помимо увеличения срока необходимо также разрешить продление расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности на шесть месяцев. Обычные дела следователи хотят продлевать на три месяца, а не на два, как сейчас.

Издание отмечает, что СКР также выступает за уточнение статуса следователя. Ведомство предложило ввести в уголовно-процессуальный кодекс самостоятельную главу, в которой будет указано, что следователь обязан осуществлять уголовное преследование, но должен прекратить его, если не будут устранены существенные сомнения в виновности подозреваемого. Это, по мнению СКР, позволит устранить пробел, возникающий из-за отсутствия на досудебной стадии кого-то, кто не связан позициями сторон и ориентирован только на установление материальной истины в уголовном процессе. Сейчас следователь играет только на стороне обвинения, уточнили в ведомстве.