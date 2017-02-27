СМИ: Неформальный избирательный штаб Путина начнет работать в марте

Неформальный избирательный штаб президента России Владимира Путина начнет функционировать в марте, за год до голосования.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, пишет 27 февраля «Коммерсантъ». Источники издания отметили, что в качестве возможной опоры для штаба рассматриваются государственные корпорации, а также госкомпании.

По словам экспертов, в случае опоры на госкорпорации необходимо, чтобы выборы проходили по референдумному сценарию, с самовыдвижением и сбором подписей в поддержку основного кандидата, что позволит принять участие в инициативной группе известным личностям и лидерам общественного мнения.

Ранее сообщалось, что в Кремле не обсуждают возможное участие Путина в выборах в 2018 году.