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27.02.2017 10:09

Фонд AdVita просит помочь собрать средства гигиены для онкобольных пациентов

Петербургский Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который помогает взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, просит горожан оказать помощь в сборе средств гигиены для пациентов больниц.

Как рассказали в фонде, катастрофически не хватает тех же салфеток. «Извините, а салфетки есть?» – этот вопрос мы в офисе фонда AdVita слышим ежедневно. И всё чаще, к сожалению, приходится разводить руками: салфеток нет. Часто не бывает и подгузников, особенно четвертого и шестого номера. А они необходимы. Для ухода за больным ребёнком или взрослым нужно очень много гигиенических средств», – рассказали в AdVita.

Так же нужны детские медицинские маски – ведь ребенку маску нужно менять каждые 2 – 3 часа. В дефиците и тонометры с детскими манжетами.

Полный список того, что необходимо, а также адреса, куда привозить средства гигиены, здесь: https://goo.gl/dvKXA3. По весм вопросам можно обращаться по электронной почте help.advita@gmail.com.

В фонде надеются на помощь горожан: «Мы всё мечтаем, чтобы к нам прилетела добрая фея и одним взмахом волшебной палочки заполнила наш склад всем необходимым. Но пока она так и не прилетела. Может быть, ею станете вы?»


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