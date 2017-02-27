Ведущий "Оскара" отправил твит Трампу в прямом эфире

Ведущий 89-й церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар" комик Джимми Киммел написал в Twitter сообщение президенту США Дональду Трампу, который, не присутствуя на церемонии, стал главным объектом его шуток.

"Церемония продолжается больше двух часов, а Дональд Трамп еще не написал о нас… Я о нем волнуюсь", — сказал Киммел, держа в руках смартфон.

Камеры вывели изображение с его телефона на большой экран на сцене, и ведущий написал президенту США: "Ты не спишь?".

Его послание за считанные минуты получило более 260 тысяч лайков и было переадресовано более 170 тысяч раз.

Киммел обещал следить за реакцией президента.

Трамп известен своими заявлениями в Twitter: президент пишет часто и по самым различным поводам, он также неоднократно писал сообщения в очень неурочное время.

Большинство шуток Киммела этой ночью так или иначе касается президента США. Даже провожая завоевавшего "Оскар" шведского оператора Линуса Сандгрена, ведущий не упустил случай выразить ему соболезнования за "случившееся в Швеции". На прошлой неделе Трамп неверно истолковал сюжет одного из телеканалов и заявил о теракте в Швеции, которого не было.

Киммел также припомнил Трампу заявление о "переоцененности" актрисы Мерил Стрип, которая на церемонии "Золотой глобус" выступила с обвинительной речью в адрес президента, что незамедлительно вызвало реакцию Трампа в Twitter. Весь вечер комик называл Стрип не иначе как "переоцененная", чем вызвал бурную реакцию зала.

Голливуд, известный либеральными настроениями, критикует Трампа как за слова, так и за действия, многие представители шоу-бизнеса принимают участие в митингах против нового президента страны.