ДТП с пешеходами на Лиговском: водитель перенес судороги

Авария с пешеходами, произошедшая в центре Петербурга, обрастает подробностями. Как стало известно 27 февраля, водитель Ford в момент ДТП мог мучиться от судорог. Это подтверждают данные врачей Мариинской больницы.

У 40-летнего мужчины диагностировали травмы головы, переломы ребер и состояние после судорог. Что касается пострадавших пешеходов, все девушки сейчас проходят лечение в больницах города.

Напомним, что ДТП произошло вечером 25 февраля у дома №47 по Лиговскому проспекту. Иномарка сначала врезалась в припаркованную машину, а потом в трех пешеходов, находившихся на тротуаре.

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