Сирийская армия взяла стратегически важную высоту на подступах к Пальмире

Сирийская армия при поддержке отрядов ополчения взяла стратегически важную высоту, расположенную юго-восточнее Пальмиры. Военным удалось выбить с этой территории боевиков ИГ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»).

Как передает информагентство SANA со ссылкой на военный источник, вечером 26 февраля сирийские военнослужащие установили контроль над высотой 939,5, которая считается господствующей в горном районе Эль-Хаяль. Сообщается, что отряды ИГ понесли большие потери в живой силе и военной технике.

Сирийская армия на прошлой неделе в 5 километрах от Пальмиры установила огневой контроль над стратегически важным перекрестком. Военные закрепились у здания автошколы и начали освобождать от боевиков близлежащие высоты. По окончании этой операции от бандформирований удастся очистить стратегически важную транспортную автомобильную развязку, расположенную на подступах к городу.