Опрос: крымские татары не хотят на Украину

Крымские татары не намерены покидать пределы Крымского полуострова, тем более переезжать на Украину. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Как пишут 27 февраля «Известия» со ссылкой на слова чиновника, на территории Крым существуют этнические проблемы, но в целом ситуация меняется в лучшую сторону.

В качестве доказательства своего мнения глава ФАДН привел результаты социологического исследования, проведенного ведомством среди представителей крымско-татарского населения Республики Крым.

Так, отвечая на вопрос: «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?» лишь два процента опрошенных заявили о желании переехать в другой регион России. 10% готовы поменять место жительства в пределах Крыма. Большинство представителей крымских татар не хотят переезжать куда бы то ни было.

Ни один из опрошенных не заявил о том, что желает переехать на Украину.

Данные опроса свидетельствуют о том, что «жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону», считает Баринов. Чиновник подчеркнул, что в защиту репрезентативности данных свидетельствует и тот факт, что опрос проводился представителями крымских татар и у опрашиваемых была возможность говорить на крымско-татарском языке.

Ранее сообщалось, что этнические крымские татары Турции провели акцию у российского посольства против «российской аннексии Крыма». Участники акции отметили, что «Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией».