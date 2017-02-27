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27.02.2017 08:05

Бизнесмен Билден отказался быть министром ВМС США

Бывший офицер военной разведки, бизнесмен Филип Билден отказался от предложенного ему президентом Дональдом Трампом поста министра ВМС США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его заявление.

Как отметил Билден, он не в состоянии удовлетворить требованиям, предъявляемым к правительственным чиновникам, без того чтобы нарушить финансовые интересы своей семьи.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что разочарован решением Билдена, но выразил понимание. Он пообещал в ближайшие дни представить Трампу на рассмотрение новую кандидатуру руководителя ВМС и корпуса морской пехоты.

Ранее в феврале от должности министра армии по аналогичным причинам отказался бизнесмен Винсент Виола.

Источник: "Лента.ру"


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