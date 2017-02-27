Российские спортсмены завоевали 13 медалей в третий день Военных игр в Сочи

Российские спортсмены завоевали 13 наград в третий соревновательный день III Всемирных военных игр в Сочи, 26 февраля.

Всего россияне завоевали семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали, лидерство в общекомандном зачете осталось у сборной России, в активе которой всего 15 золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград.

Призеры III Всемирных военных игр получили награды на главной площади горного курорта "Роза Хутор". Медали вручили начальник ЦСКА Михаил Барышев, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, официальные представители Международного совета военного спорта Джон Киркнес и Нельсон Лопез, а также член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Для зрителей была предусмотрена концертная обширная программа. На главной сцене горного курорта выступили виолончельное трио Чайковского, шоу-балет "Тодес", известные молодежные музыкальные группы "Пазлы" и "Буррито" и артисты баскетбольно-акробатического шоу Гарбузова и другие. Завершилась церемония праздничным фейерверком.

Соревнования в Сочи завершатся 28 февраля.