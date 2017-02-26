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27.02.2017 07:15
1 Комментариев

Fort Group выходит из "Делового Петербурга"

Один из крупнейших девелоперов Петербурга Fort Group расстается с "Деловым Петербургом". Об этом у себя в Facebook 27 февраля  сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

Левченко отмечает, что 99 процентов акций ДП, принадлежащих Fort Group, продаются главному редактору газеты с рассрочкой. Он также напомнил, что 20 процентов издания остаются у шведов Bonnier Business Press, вынужденных в конце 2015-го года продать большую часть своих акций после изменений в российском законодательстве. Именно тогда Fort Group и вошел в "Деловой Петербург".

Максим Левченко отмечает, что с точки зрения бизнеса газета успешна. "В 2016-м прибыль «ДП» выросла на сто процентов по сравнению с минувшим годом", пишет бизнесмен.

"Самое простое объяснение: мы продаем «ДП», устав отбиваться от звонков тех, кто не хочет, чтобы «Деловой Петербург» писал о них плохо, перетряхивал публично грязное белье и рассказывал всю правду, которая не всегда оказывается приглядной. Принимая решение о продаже «ДП», мы преследовали единственную цель: сохранить независимость уникального медиа от любых посягательств. В том числе, и наших собственных", – пишет управляющий партнер Fort Group

Fort Group основана в 2011 году и управляет полутора десятками торговых комплексов в Петербурге общей площадью более 500 000 кв. м. Входящие в холдинг компании принадлежат Максиму Левченко и Борису Пайкину, который до 2013 г. возглавлял «дочку» «Газпрома» ООО «Газпром социнвест», строившую спортивные объекты в Сочи.


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комментарии пользователей (1)
Udel
27 февраля 2017 г. 08:21
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С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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