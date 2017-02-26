В матче чемпионата России по хоккею с мячом было забито 20 автоголов

С удивительным результатом завершился матч чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске между местным «Водником» и «Байкалом-Энергией» из Иркутска сегодня, 26 февраля. Всего в игре было забито 20 голов, и все они были автоголами, то есть игроки каждой из команд забивали исключительно в собственные ворота.

До 68 минуты счет в игре был 0:0, что уже само по себе большая редкость для такого результативного вида спорта, как хоккей с мячом. После 68-й минуты игроков обеих команд словно прорвало, и голы стали залетать с удивительной частотой. И все бы ничего, вот только все они без исключения забивались хоккеистами в собственные ворота.

На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России велась трансляция этой встречи, но после восьмого автогола ее показ резко оборвался. Тем не менее продолжился текстовый онлайн, который зафиксировал итоговый счет 11:9 в пользу «Байкала-Энергии». Стоит ли говорить, что все оставшиеся голы, не попавшие в трансляцию, также оказались автоголами. Вскоре на сайте YouTube появилась запись оставшейся части встречи.

Среди болельщиков команд в соцсетях сразу начались разговоры о договорном характере встречи.