Еще
01:16 27.02.2017
Пришлите свою новость!
00:22
Пять компаний освоят миллиарды капремонта в Ленобласти
00:15
Российские спортсмены завоевали 13 медалей в третий день Военных игр в Сочи
00:06
Авиалайнер вылетел из Волгограда в Бирмингем с умершим пассажиром на борту
00:05
На Народной грузовик намотало на столб
26/02
В матче чемпионата России по хоккею с мячом было забито 20 автоголов
26/02
В Дамаске обстреляли район рядом с посольством России
26/02
Объявлен официальный перезапуск Nokia 3310
26/02
Две девочки-ровесницы пострадали в ДТП на Говорова
26/02
Умер актер Билл Пэкстон
26/02
"Ренова" планирует построить в Чувашии теплицы для овощей
26/02
США призвали Россию и ополченцев немедленно прекратить огонь в Донбассе
26/02
Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте
26/02
Умер самый высокий актер из «Игры престолов»
26/02
Группа «Бригадный подряд» попала в ДТП
26/02
Ахмадинежад написал Трампу
26/02
"Омега" запустит продажу недвижимости, чтобы расплатиться по олимпийским долгам
26/02
Яма на дороге у Охта-Парка выкинула автомобиль в кювет
26/02
Похищенные в Нигерии ученые из ФРГ освобождены
26/02
Музей «Яд ва-Шем» попросил Amazon прекратить продажу книг об отрицании Холокоста
26/02
Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу
26/02
Российских туристов в Доминикане за 80 тыс. руб. поселили в отель без воды и света
26/02
"Худшего лыжника в истории" пригласили тренироваться с Россию
26/02
Порошенко пообещал поддержку жителям Крыма
26/02
Никиту Белых вернули в «Лефортово» после лечения в госпитале «Матросской Тишины»
26/02
Кудрин объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели
26/02
На акции протеста против Марин Ле Пен пострадали 13 полицейских
26/02
Полиция насчитала 2 тысячи участников акции памяти Немцова в Петербурге
26/02
Масленица у ТЮЗа не состоялась: не успели подготовиться
26/02
На КАД пробка: из кювета вытаскивают самосвал
26/02
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
26/02
Акции противников декрета "о тунеядцах" проходят в городах Белоруссии
26/02
В Коммунаре мужчина сжег себя на глазах у бывшей подруги
26/02
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о Чуркине
26/02
Автомобиль разгромил заправку на Российском
26/02
Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле
26/02
Финн проехал на собачьей упряжке вдоль границы с Россией
26/02
Умер академик Людвиг Фаддеев
26/02
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве
26/02
Моника Беллуччи едва не вызвала скандал репликой в адрес мужчин на сербском
26/02
От "Горьковской" стартовал марш памяти Немцова
26/02
Капитана французского клуба удалили с поля за выбитое из рук судьи табло
26/02
Глава "Талибана" призвал жителей Афганистана сажать больше деревьев
26/02
В Кобралово 4-летний ребенок отравился таблетками
26/02
Ильдар Дадин вышел из колонии в Алтайском крае
26/02
ВКС и ВМФ России в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов
26/02
На Лесном такси упало в траншею на тротуаре
26/02
В Грузии под лавиной погиб турист из Германии
26/02
В Петербурге несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку
26/02
В Киргизии задержан лидер парламентской фракции – его подозревают в коррупции
26/02
Финские студенты отметят Масленицу весёлыми покатушками
26/02
Юноша в Ленобласти впал в кому после катания на ватрушке
26/02
В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья
26/02
Петербуржец обвинил отчима своего сына в педофилии
26/02
В Ленобласти ищут бойца Росгвардии, дезертировавшего из Чечни
26/02
СМИ: США могут выйти из Совета по правам человека ООН
26/02
В алтайской колонии освобождают Дадина
26/02
Сборная России лидирует в общекомандном зачете после второго дня Военных игр
26/02
ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо
26/02
В Малайзии подтвердили причину смерти Ким Чен Нама – VX-газ
26/02
В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо
26/02
Пикап в Новом Орлеане въехал в праздничный парад, пострадали десятки
26/02
СМИ: Япония собирается предложить России совместную деятельность на Курилах
26/02
Markscheider Kunst представит ска-джаз ревью
26/02
В “Родине” покажут документальные фильмы о Джармуше
25/02
Министр здравоохранения получила премию за спасение пассажирки самолета
25/02
В ходе полицейской погони на Ленсовета «Лада» врезалась в дерево
25/02
Футбольные фанаты в Берлине устроили массовую драку
25/02
Порошенко утвердил доктрину о борьбе с российской пропагандой
25/02
20-летний российский саночник выиграл Кубок мира
25/02
Мутко: Переход Могилевца из «Зенита» в «Ростов» – самый впечатляющий трансфер зимы
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
26.02.2017 22:40
3 Комментариев

В матче чемпионата России по хоккею с мячом было забито 20 автоголов

С удивительным результатом завершился матч чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске между местным «Водником» и «Байкалом-Энергией» из Иркутска сегодня, 26 февраля. Всего в игре было забито 20 голов, и все они были автоголами, то есть игроки каждой из команд забивали исключительно в собственные ворота.

Федерация хоккея с мячом

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

До 68 минуты счет в игре был 0:0, что уже само по себе большая редкость для такого результативного вида спорта, как хоккей с мячом. После 68-й минуты игроков обеих команд словно прорвало, и голы стали залетать с удивительной частотой. И все бы ничего, вот только все они без исключения забивались хоккеистами в собственные ворота.

На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России велась трансляция этой встречи, но после восьмого автогола ее показ резко оборвался. Тем не менее продолжился текстовый онлайн, который зафиксировал итоговый счет 11:9 в пользу «Байкала-Энергии». Стоит ли говорить, что все оставшиеся голы, не попавшие в трансляцию, также оказались автоголами. Вскоре на сайте YouTube появилась запись оставшейся части встречи.

Среди болельщиков команд в соцсетях сразу начались разговоры о договорном характере встречи.

 

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Адвокат666
26 февраля 2017 г. 23:30
деньги бюджетные, платят всегда, можно вообще не играть...
вит
26 февраля 2017 г. 22:57
Хотелось бы знать, из-за чего хоккеисты забастовку устроили. Деньги не платят или что похуже?
Udel
26 февраля 2017 г. 22:57
Рекорд? Анти...
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российские спортсмены завоевали 13 медалей в третий день Военных игр в Сочи
В матче чемпионата России по хоккею с мячом было забито 20 автоголов
Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
Капитана французского клуба удалили с поля за выбитое из рук судьи табло
Сборная России лидирует в общекомандном зачете после второго дня Военных игр
Футбольные фанаты в Берлине устроили массовую драку
20-летний российский саночник выиграл Кубок мира
Мутко: Переход Могилевца из «Зенита» в «Ростов» – самый впечатляющий трансфер зимы
Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае
Нерезультативная победа
Давид Голощекин: Дзюба - тромбон
Светлана Кузнецова: У меня не осталось обид на Петербург
Почему СКА выиграет Кубок Гагарина
Футбольных хулиганов загнали в ринг
Юбилейное поражение Луческу
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
«Фуркад, ты свинья». Что случилось в Хохфильцене
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

кадр из видео

Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам

ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо

Викторина: Красиво врать не запретишь

Исаакиевский собор, каким мы его не застали

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.