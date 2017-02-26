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26.02.2017 22:11

В Дамаске обстреляли район рядом с посольством России

Район Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, подвергся минометному обстрелу со стороны боевиков, передает 26 февраля РИА «Новости».

Отмечается, что два снаряда разорвалось близ территории дипмиссии России, пострадавших и раненых нет.

По словам военнослужащих сирийской армии, огонь велся со стороны Джобар, которая находится под контролем боевиков «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра».

«Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

 


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