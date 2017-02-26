"Ренова" планирует построить в Чувашии теплицы для овощей

Группа компаний "Ренова" планирует построить в Чувашии тепличный комплекс для выращивания овощей на площади 10 га, меморандум о сотрудничестве в реализации этого проекта в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи подписали председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщает 26 февраля ТАСС.

"Мы подписали соглашение о строительстве на территории Республики Чувашия тепличного комплекса по выращиванию овощей по передовой канадской технологии. Площадь первой очереди – 10 гектаров, не исключено, что затем производство будет увеличено", – сказал Вексельберг.

По словам губернатора Чувашии, участок для строительства теплиц уже определен, идет подготовка документации. "С участком уже определились, со стороны области мы обещаем полное содействие в оформлении и инфраструктуре. Также разрабатывается дорожная карта по реализации продукции будущих теплиц, в том числе о поставках огурцов и томатов в школы, детские сады и медицинские учреждения Чувашии", – сказал Игнатьев.

Сумма инвестиций в проект не разглашается. "За годы работы в Чувашии наше взаимодействие с руководством региона очень конструктивно, содержательно и конкретно. Надеемся, что мы не подведем жителей Чувашии и в будущем на столах жителей региона будут овощи местного производства, а не привезенные за тысячу километров. Реализация проекта начнется в ближайшее время", – добавил Вексельберг.