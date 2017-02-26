Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке. Об этом 26 февраля РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств провели воскресенье вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алма-Аты.

Планируется, что завтра, 27 февраля, лидеры проведут официальную встречу в Алма-Ате, после чего Путин посетит Таджикистан и Киргизию.

В январе Путин выразил благодарность Назарбаеву за вклад в организацию переговоров в Астане, посвященных урегулированию конфликта в Сирии.