"Омега" запустит продажу недвижимости, чтобы расплатиться по олимпийским долгам

НАО "Центр "Омега" (владеет городом-курортом "Бархатные сезоны" в Сочи) этой весной начнет продажу курортной недвижимости, чтобы погасить кредиты. Об этом журналистам в Сочи сообщила генеральный директор компании Елена Зарицкая, передает 26 февраля ТАСС.

"В этом году мы планируем начать продажу имущества, которое сейчас есть у "Омеги", в том числе продажу апартаментных комплексов – в розницу и оптом. Сейчас с апреля, с мая мы начнем эту реализацию", – сказал Зарицкая.

Она подтвердила, что ранее руководство Краснодарского края (владелец НАО "Центр "Омега") не планировало продавать курортную недвижимость. Однако, по словам Зарицкой, решение изменилось, так как у компании нет другого источника финансирования кредитной задолженности.

"К сожалению, не нашлось других источников, которые помогли бы "Омеге" погасить кредиты, полученные во время Олимпиады. Они большие. Другие источники, на которые мы рассчитывали, они не "сыграли". Сейчас единственным вариантом остается продавать часть недвижимости", – сказала Зарицкая.

Она не уточнила, какую именно часть недвижимости планируется продать. Компания имеет кредитную задолженность перед "Банком Москвы" (входит в группу ВТБ), деньги привлекались для строительства олимпийских объектов. Зарицкая не уточнила остаток кредиторской задолженности на текущий момент, отметив только, что это "десятки миллиардов рублей".

НАО "Центр "Омега" владеет гостиничным комплексом "Бархатные сезоны" на 9000 номеров, апартаментами и гостиницей "Тюлип Инн". В 2016 году отели "Омеги" посетило более 350 тыс. туристов. Также владеет комплексом "Адлер Арена". Также "Омега" владеет и эксплуатирует Олимпийский парк – территорию площадью 50 гектаров, и Сочи-автодром.