Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по кабельному вейкбордингу Kingwinch Winter Challenge прошел сегодня, 26 февраля, в бассейне межвузовского студенческого городка. Во всех четырех категориях (Open men, Open ladies, Girls, Boys) победу одержали петербургские спортсмены.

Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. В вейкбординге выделяют две дисциплины: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга (кабельный вейкбординг). В катерном вейкбординге спортсмен едет за катером, держась за фал, и выполняет различные трюки с помощью бегущей волны и трамплинов. В кабельном вейкбординге (по которому проводился сегодня турнир в Петербурге) движение спортсмена по воде происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер.

Kingwinch Winter Challenge – первый в России формат международных соревнований в крытом зимнем бассейне. Впервые они стали проводиться в Петербурге в 2016 году, а в 2017 году получили статус официального чемпионата Санкт-Петербурга. Результаты идут спортсменам в общемировой рейтинг.