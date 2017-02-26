Еще
20:59 26.02.2017
Пришлите свою новость!
20:45
США призвали Россию и ополченцев немедленно прекратить огонь в Донбассе
20:10
Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте
19:50
Умер самый высокий актер из «Игры престолов»
19:28
Группа «Бригадный подряд» попала в ДТП
19:09
Ахмадинежад написал Трампу
18:56
"Омега" запустит продажу недвижимости, чтобы расплатиться по олимпийским долгам
18:51
Яма на дороге у Охта-Парка выкинула автомобиль в кювет
18:35
Похищенные в Нигерии ученые из ФРГ освобождены
18:20
Музей «Яд ва-Шем» попросил Amazon прекратить продажу книг об отрицании Холокоста
18:09
Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу
17:53
Российских туристов в Доминикане за 80 тыс. руб. поселили в отель без воды и света
17:38
"Худшего лыжника в истории" пригласили тренироваться с Россию
17:25
Порошенко пообещал поддержку жителям Крыма
17:12
Никиту Белых вернули в «Лефортово» после лечения в госпитале «Матросской Тишины»
17:00
Кудрин объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели
16:48
На акции протеста против Марин Ле Пен пострадали 13 полицейских
16:33
Полиция насчитала 2 тысячи участников акции памяти Немцова в Петербурге
16:23
Масленица у ТЮЗа не состоялась: не успели подготовиться
16:10
На КАД пробка: из кювета вытаскивают самосвал
15:56
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
15:51
Акции противников декрета "о тунеядцах" проходят в городах Белоруссии
15:38
В Коммунаре мужчина сжег себя на глазах у бывшей подруги
15:25
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о Чуркине
15:13
Автомобиль разгромил заправку на Российском
15:00
Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле
14:50
Финн проехал на собачьей упряжке вдоль границы с Россией
14:48
Умер академик Людвиг Фаддеев
14:38
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве
14:28
Моника Беллуччи едва не вызвала скандал репликой в адрес мужчин на сербском
14:14
От "Горьковской" стартовал марш памяти Немцова
14:06
Капитана французского клуба удалили с поля за выбитое из рук судьи табло
13:53
Глава "Талибана" призвал жителей Афганистана сажать больше деревьев
13:40
В Кобралово 4-летний ребенок отравился таблетками
13:27
Ильдар Дадин вышел из колонии в Алтайском крае
13:17
ВКС и ВМФ России в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов
13:05
На Лесном такси упало в траншею на тротуаре
12:53
В Грузии под лавиной погиб турист из Германии
12:42
В Петербурге несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку
12:31
В Киргизии задержан лидер парламентской фракции – его подозревают в коррупции
12:20
Финские студенты отметят Масленицу весёлыми покатушками
12:13
Юноша в Ленобласти впал в кому после катания на ватрушке
11:54
В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья
11:43
Петербуржец обвинил отчима своего сына в педофилии
11:31
В Ленобласти ищут бойца Росгвардии, дезертировавшего из Чечни
11:23
СМИ: США могут выйти из Совета по правам человека ООН
11:10
В алтайской колонии освобождают Дадина
10:59
Сборная России лидирует в общекомандном зачете после второго дня Военных игр
10:48
ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо
10:36
В Малайзии подтвердили причину смерти Ким Чен Нама – VX-газ
10:24
В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо
10:14
Пикап в Новом Орлеане въехал в праздничный парад, пострадали десятки
10:02
СМИ: Япония собирается предложить России совместную деятельность на Курилах
01:39
Markscheider Kunst представит ска-джаз ревью
01:22
В “Родине” покажут документальные фильмы о Джармуше
25/02
Министр здравоохранения получила премию за спасение пассажирки самолета
25/02
В ходе полицейской погони на Ленсовета «Лада» врезалась в дерево
25/02
Футбольные фанаты в Берлине устроили массовую драку
25/02
Порошенко утвердил доктрину о борьбе с российской пропагандой
25/02
20-летний российский саночник выиграл Кубок мира
25/02
Мутко: Переход Могилевца из «Зенита» в «Ростов» – самый впечатляющий трансфер зимы
25/02
Возвращающиеся из Финляндии россияне стоят в многочасовых пробках на границе
25/02
После ДТП на Дороге жизни госпитализированы трое мужчин
25/02
СМИ: В деле о госизмене офицеров ФСБ есть четвертый фигурант
25/02
Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае
25/02
Общавшийся с берлинским террористом гражданин Туниса выслан из Италии
25/02
На Лиговском автомобиль снес пешеходов на тротуаре
25/02
СБУ рассказала, как Россия финансирует ЛНР
25/02
Глава Александринского театра о современной культуре: Это просто какое-то оскотинивание
25/02
В Германии водитель умышленно въехал в группу людей
25/02
"Америка Хиллари" и "Бэтмен против Супермена" получили по четыре "Золотые малины"
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
26.02.2017 18:09

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по кабельному вейкбордингу Kingwinch Winter Challenge прошел сегодня, 26 февраля, в бассейне межвузовского студенческого городка. Во всех четырех категориях (Open men, Open ladies, Girls, Boys) победу одержали петербургские спортсмены.

Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. В вейкбординге выделяют две дисциплины: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга (кабельный вейкбординг). В катерном вейкбординге спортсмен едет за катером, держась за фал, и выполняет различные трюки с помощью бегущей волны и трамплинов. В кабельном вейкбординге (по которому проводился сегодня турнир в Петербурге) движение спортсмена по воде происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей катер.

Kingwinch Winter Challenge – первый в России формат международных соревнований в крытом зимнем бассейне. Впервые они стали проводиться в Петербурге в 2016 году, а в 2017 году получили статус официального чемпионата Санкт-Петербурга. Результаты идут спортсменам в общемировой рейтинг.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
Капитана французского клуба удалили с поля за выбитое из рук судьи табло
Сборная России лидирует в общекомандном зачете после второго дня Военных игр
Футбольные фанаты в Берлине устроили массовую драку
20-летний российский саночник выиграл Кубок мира
Мутко: Переход Могилевца из «Зенита» в «Ростов» – самый впечатляющий трансфер зимы
Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае
Четыре очка Дацюка помогли СКА в третий раз обыграть «Витязь»
Киберфутболист «Зенита» не смог пробиться в полуфинал Кубка РФПЛ по FIFA
Нерезультативная победа
Давид Голощекин: Дзюба - тромбон
Светлана Кузнецова: У меня не осталось обид на Петербург
Почему СКА выиграет Кубок Гагарина
Футбольных хулиганов загнали в ринг
Юбилейное поражение Луческу
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
«Фуркад, ты свинья». Что случилось в Хохфильцене
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

кадр из видео

Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам

ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо

Викторина: Красиво врать не запретишь

Исаакиевский собор, каким мы его не застали

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.