Президент Украины Петр Порошенко пообещал поддержку жителям Крыма. Об этом он написал 26 февраля на своей странице в "Фейсбуке".

Публикацию он посвятил трехлетней годовщине со дня проведения митинга в поддержку Евромайдана в Севастополе. «Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей», — написал Порошенко.

Он добавил, что Украина не оставит своих сограждан без поддержки. «Весь цивилизованный мир знает, что Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу», — добавил Порошенко.

Крым и Севастополь стали частью России в марте 2014 года по итогам референдума среди жителей полуострова. При явке 83,1 % большинство участников референдума (96,77 %) проголосовали за вступление в состав России. Власти Украины итоги референдума не признают, называя Крым «временно оккупированной территорией».