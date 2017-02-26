Никиту Белых вернули в «Лефортово» после лечения в госпитале «Матросской Тишины»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, после прохождения курса лечения в госпитале СИЗО «Матросская Тишина» переведен обратно в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает 26 февраля РИА Новости.

По ее словам, Белых осмотрели местные врачи и гражданские специалисты.

«Они осмотрели его. Также Белых прошел курс лечения. Сам экс-губернатор доволен и говорит, что его самочувствие значительно улучшилось», — сказала Меркачева.

Она отметила, что Белых еще долечивается.