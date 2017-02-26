Кудрин объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели

Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава совета Центра стратегических разработок, объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели и отсутствие запроса на реформы. Они России нужны как никогда, но в нынешних условиях власть может их бесконечно откладывать, указал Кудрин в журнале "РИФ-2017". Издание выпущено к Российскому инвестиционному форуму в Сочи, который начинается в понедельник. Цитаты из публикации Кудрина приводит 26 февраля РИА Новости.

"Старая модель экономики не работает. Не принимаются меры, позволяющие создать и запустить новую модель. Это сдерживает наш экономический рост, что чревато технологическим отставанием, низкой производительностью и плохим качеством государственного управления. Основные проблемы лежат внутри России, и институциональные, и структурные… Считаю, сегодня институциональные реформы нужны стране как никогда прежде", – подчеркнул Кудрин.

По его мнению, важной частью таких изменений является изменение общественного сознания. "Резкие общественные перемены приучили граждан нашей страны не планировать ничего впрок. Согласно регулярным опросам, около 46% россиян не знают, что с ними будет в ближайшие месяцы, еще 36% планируют свою жизнь максимум на год-два вперед. Доминируют жизненные стратегии с малым горизонтом планирования – пережить бы эту неделю, месяц, год, а дальше будет видно. Этот порождает отсутствие общественного заказа на будущие институциональные реформы", – объяснил экономист.

Государству это дает возможность "их откладывать, редуцировать или вовсе не проводить".

Он указал на противоречие в российском обществе. Оно одновременно разбито на слабо доверяющие друг другу социальные группы, в то время как государство традиционно ориентировано на долгосрочные стратегии.

"Такая совокупность жизненных установок порождает потребность постоянного бега к великой цели и обуславливает столь же постоянное "недобегание" до нее. Мы всегда находимся в поисках чего-то большого и объединяющего, к чему хотелось бы стремиться, – особого "русского пути", национальной идеи, – но оказываемся не готовыми ни находить, ни вырабатывать приемлемый для всех образ будущего, ни строить к нему дорогу, ни уж тем более поэтапно по этой дороге идти", – делает вывод Кудрин.

Участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи подтвердили руководители крупнейших российских компаний, лидеры ряда зарубежных компаний и высокопоставленные чиновники. Форум пройдет 27 – 28 февраля. Ожидается, что в нем примут участие около 4000 человек.