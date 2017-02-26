Полиция насчитала 2 тысячи участников акции памяти Немцова в Петербурге
Полиция насчитала две тысячи человек на акции памяти Бориса Немцова 26 февраля на Марсовом поле. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области сообщили "Фонтанке" в Смольном.
Отметим, что, по данным организаторов, на митинг пришло более 5 тысяч человек.
В ходе акции перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Михаил Амосов и Максим Резник, представители "Открытой России" Андрей Пивоваров, члены движения "Весна" и другие представители оппозиции. Собравшиеся потребовали найти заказчиков убийства политика.
Справка:
Борис Немцов – российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатор Нижегородской области, министра топлива и энергетики (апрель – ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства). Также он один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы. Заказчик преступления до сих пор не назван.