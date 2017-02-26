Полиция насчитала 2 тысячи участников акции памяти Немцова в Петербурге

Полиция насчитала две тысячи человек на акции памяти Бориса Немцова 26 февраля на Марсовом поле. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области сообщили "Фонтанке" в Смольном.

Отметим, что, по данным организаторов, на митинг пришло более 5 тысяч человек.

В ходе акции перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Михаил Амосов и Максим Резник, представители "Открытой России" Андрей Пивоваров, члены движения "Весна" и другие представители оппозиции. Собравшиеся потребовали найти заказчиков убийства политика.