На акции протеста против Марин Ле Пен пострадали 13 полицейских

В ходе акций протеста в отношении лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во французском городе Нант пострадали 13 полицейских. Об этом сообщает 26 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на твиттер местной полиции.

«13 полицейских и жандармов ранены, четыре человека арестованы», — говорится в сообщении.

Ранее лидер «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась являться на допрос в полицию.

Правоохранительные органы хотели допросить Ле Пен в связи с расследованием дела о растрате денежных средств Европарламента, которые, как подозревается, она незаконно выплатила членам своей партии.