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26.02.2017 16:23

Масленица у ТЮЗа не состоялась: не успели подготовиться

Масленичные гулянья, которые должны были состояться на Пионерской площади в Петербурге с 18 по 26 февраля, сорвались.

Читатели "Фонтанки", которые приехали туда, ничего напоминающего праздничные мероприятия не обнаружили. Выяснилось, что мероприятия по этому адресу отменили в последний момент.

Как сообщил 26 февраля "Фонтанке" координатор проекта "Петербургская Масленица" Станислав Гершунин, праздничные мероприятия пришлось отменить из-за того, что организаторы не успели получить от профильных комитетов администрации города документы, касающиеся оформления уличной торговли. Представитель оргкомитета отметил, что к властям претензий нет: никакого противодействия никто не оказывал, и волокиты как таковой не было. Но в связи с тем, что на Масленицу в городскую администрацию поступает очень большое количество заявок на согласование по всему городу, следовало озаботиться оформлением заблаговременно. Это упущение исключительно со стороны организаторов, признал Гершунин в комментарии "Фонтанке".

Отметим, что праздник анонсировался сразу на нескольких интернет-площадках, однако об его отмене проинформировали лишь в официальной группе "ВКонтакте" 18 февраля. Представители оргкомитета, ответственные за пиар, отметили в комментарии "Фонтанке", что после отмены мероприятия также сделали рассылку об этом, но СМИ и интернет-сайты, специализирующиеся на размещении анонсов, не приняли это во внимание.

 


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