Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам

Вторую золотую медаль на чемпионате мира по лыжным видам в Лахти для сборной России завоевали Никита Крюков и Сергей Устюгов сегодня, 26 февраля. В командном спринте классическим стилем они пришли на финиш первыми благодаря столкновению норвежца Петтера Нортуга и финном Ииво Нисканена.

В результате Никита Крюков и Сергей Устюгов показали лучшее время: 17 минут 40,69 секунды. Вторыми пришли итальянская пара Дитмар Ноклер/Федерико Пеллегрини (+2,2). Финны Сами Яухоярви/Иво Нисканен (+8,7), сумевшие быстрее норвежцев прийти в себя после столкновения, заняли третью строчку призового пьедестала.

Напомним, первую золотую медаль сборной России завоевал Устюгов в скиатлоне накануне, 25 февраля. В общей сложности на счету россиян сейчас четыре медали: два золота и два серебра. В общем зачете российская команда занимает третье место после Норвегии (6 медалей, 3+1+2) и Германии (6, 2+2+2).