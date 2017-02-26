Акции противников декрета "о тунеядцах" проходят в городах Белоруссии

Граждане Белоруссии, требующие отмены президентского указа "о тунеядстве", 26 февраля вновь проводят марши протеста в ряде городов республики. Бобруйск, Барановичи, Брест и Витебск вслед за Минском, Гомелем, Могилевом и Гродно присоединились к ставшей уже общенациональной кампании "Мы – не тунеядцы!". Информацию о проходящих акциях распространяют активисты мероприятий в соцсетях, она также размещается на оппозиционных сайтах.

"Мы присоединяемся к общенациональной кампании против неконституционного декрета, чтобы объединиться и мирно выразить властям свой протест", – подчеркнули активисты протестной акции в Барановичах, вышедшие на площадь Ленина. В Бобруйске протестующие также собрались на площади Ленина, они отметили, что идея акции возникла "снизу", в народе. "Важно показать чиновникам, что с этим декретом они "перегнули палку"", – считают манифестанты. В Витебске несколько сотен противников президентского декрета собрались на "Марш нетунеядцев" на площади Победы.

Один из лидеров оппозиции, кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич заявил накануне, что поддерживает активность в регионах, но считает, что все решается в столице. В планах оппозиции – проведение в Минске масштабной уличной акции в марте, сообщил он.

Лишь немногим более 54 тыс. граждан (около 9-10% от получивших извещение) уплатили в назначенный срок, 20 февраля, сбор на финансирование государственных расходов, так называемый налог на тунеядство. Многие белорусы посчитали президентский декрет несправедливым, отказались платить сбор и вышли на акции протеста, которые в минувшую пятницу и выходные дни прошли в Минске и ряде областных центров республики.

Декрет президента, появившийся в апреле 2015 года, устанавливает обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По мнению правозащитников, документ, по сути, вводит практику принудительного труда под угрозой наказания, что нарушает статьи конституции.