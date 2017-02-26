Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о Чуркине

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр рассказала о постпреде России при организации Виталии Чуркине, скончавшемся 20 февраля. Статья, опубликованная в газете The New York Times, называется «Мой друг, российский посол». Об этом пишут 26 февраля российские СМИ.

Пауэр отметила замечательное чувство юмора российского дипломата и назвала его хорошим другом, настоящей надеждой для совместной работы России и США. Вспомнила она и слова своей предшественницы на этом посту Сьюзан Райс, которая призвала ее вкладываться в отношения с Чуркиным, поскольку «вы будете нуждаться друг в друге». Чуркин стал единственным ее коллегой в ООН, которого она пригласила домой к своей семье на День благодарения.

В то время как другие дипломаты приходили в ООН и уходили, пишет американский дипломат, что-то оставалось неизменным: Виталий Чуркин — грозный враг, заботливый друг и яростный защитник России, которую он обожал и которой гордился.

Пауэр рассказала, что зачастую их дискуссии оканчивались ожесточенными спорами, и тогда ее неприязнь отравляла их сотрудничество, однако она понимала, что работать вместе необходимо. «Не имеет значения, насколько плохими стали отношения между нашими странами — и мы заметили их сильное ухудшение в ходе совместной работы, — однако у нас было много общего. Мы оба любили спорт, и единственный раз, когда я не смогла достучаться до него, — во время борьбы российской сборной за олимпийскую медаль», — написала Пауэр.

По ее словам, Чуркин был любителем хоккея и тенниса, а она — бейсбола. В конечном итоге ей не удалось убедить российского дипломата в том, что бейсбол интересен.

«Виталий провел свою профессиональную жизнь, защищая свою страну, культуру и традиции которой любил. Хотя он никогда не говорил о своих взглядах на президента [России Владимира Путина], у меня сложилось впечатление, что он ценит приход России на международную арену при Путине, однако предпочитает мирные методы», — рассказала Пауэр.

Ее печалит отношение к заслугам и достоинствам российского дипломата, например, то, что все его достижения рассматриваются как уступки «российской агрессии».

Виталий Чуркин был похоронен на Троекуровском кладбище 24 февраля.