Автомобиль разгромил заправку на Российском

Серьезное ДТП произошло 26 февраля в Невском районе Петербурга.

Автомобиль влетел в стену автозаправочной станции на пересечении проспектов Российского и Пятилеток. Повреждения получили не только автомобиль и здание АЗС, но и отбойник. По словам очевидцев, не обошлось без травм.

Любопытно, что эта заправка на Российском – «невезучая». В нее уже не раз врезались машины, последний такой инцидент случился меньше года назад.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».