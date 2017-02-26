Автомобиль разгромил заправку на Российском
Серьезное ДТП произошло 26 февраля в Невском районе Петербурга.
Автомобиль влетел в стену автозаправочной станции на пересечении проспектов Российского и Пятилеток. Повреждения получили не только автомобиль и здание АЗС, но и отбойник. По словам очевидцев, не обошлось без травм.
Любопытно, что эта заправка на Российском – «невезучая». В нее уже не раз врезались машины, последний такой инцидент случился меньше года назад.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».