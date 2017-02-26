Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

На Марсовом поле в центре Петербурга днем 26 февраля начался митинг памяти политика Бориса Немцова. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", память политика почтили минутой молчание.

На момент начала митинга на Марсовом поле собралось несколько тысяч человек – от 3 до 5 тысяч, по разным оценкам.

Напомним, что организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".