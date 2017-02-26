Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле
На Марсовом поле в центре Петербурга днем 26 февраля начался митинг памяти политика Бориса Немцова. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", память политика почтили минутой молчание.
На момент начала митинга на Марсовом поле собралось несколько тысяч человек – от 3 до 5 тысяч, по разным оценкам.
Напомним, что организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".
Справка:
Борис Немцов – российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатор Нижегородской области, министра топлива и энергетики (апрель – ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства). Также он один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы. Заказчик преступления до сих пор не назван.