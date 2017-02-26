Умер академик Людвиг Фаддеев
На 83-м году жизни скончался почётный гражданин Санкт-Петербурга академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев.
Как стало известно «Фонтанке», Фаддеев умер после продолжительной болезни в 7 утра 26 февраля в возрасте 82 лет. 23 марта ему должно было исполниться 83 года.
Фаддеев являлся одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой физики. Решив задачу трёх тел, он стал основоположником целого научного направления в области теоретической ядерной физики. В августе 2016 года именем Фаддеева была названа международная медаль.
Прощание с Людвигом Дмитриевичем Фаддеевым состоится в среду, 1 марта. Время и место уточняются.
Справка:
Фаддеев Людвиг Дмитриевич Родился в Ленинграде. Автор более 200 научных трудов и пяти монографий. Член Президиума РАН. Директор международного математического института им.Эйлера. Профессор СПбГУ. Почётный гражданин Петербурга. Иностранный член академий ведущих стран мира (США, Франции, Швеции, Финляндии, Польши, Бразилии). Член Лондонского королевского общества. Лауреат Государственной премии СССР и дважды лауреат Государственной премии РФ. Лауреат премии имени А.П. Карпинского, премии им. И.А. Померанчука, Демидовской премии, премии им. А. Пуанкаре, премии имени Д. Хайнемана Американского физического общества, Премии Шао ($1 млн). Удостоен Золотой медали РАН имени Л. Эйлера, Золотой медали Макса Планка Германского физического общества, премии и медали имени П.М. Дирака, Большой золотой медали им.Ломоносова. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. Награжден орденом «За заслуги в науке» (Бразилия).