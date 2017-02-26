Умер академик Людвиг Фаддеев

На 83-м году жизни скончался почётный гражданин Санкт-Петербурга академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев.

Как стало известно «Фонтанке», Фаддеев умер после продолжительной болезни в 7 утра 26 февраля в возрасте 82 лет. 23 марта ему должно было исполниться 83 года.

Фото: faddeev.com

Фаддеев являлся одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой физики. Решив задачу трёх тел, он стал основоположником целого научного направления в области теоретической ядерной физики. В августе 2016 года именем Фаддеева была названа международная медаль.

Прощание с Людвигом Дмитриевичем Фаддеевым состоится в среду, 1 марта. Время и место уточняются.