Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве

Неизвестный плеснул зеленкой в лицо лидеру партии ПАРНАС Михаилу Касьянову, который находится во главе колонны на марше памяти Бориса Немцова в Москве, передает 26 февраля корреспондент ТАСС с места событий.

Начало марша пока задерживается, организаторы требуют от полиции пропустить растяжку с оппозиционным лозунгом.

Акция памяти Немцова согласована столичными властями. Планировалось, что шествие начнется в 14.00 и пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова, где состоится митинг.

Сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит в Москве, на Большом Москворецкому мосту, в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2015 и 2016 годах оппозиция отмечала траурную дату маршами. В 2016 году участники прошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Марш памяти Немцова проходит и в центре Петербурга.