От "Горьковской" стартовал марш памяти Немцова
От станции метро "Горьковская" в центре Петербурга стартовало шествие памяти Бориса Немцова.
Как передает корреспондент "Фонтанки", на акцию 26 февраля собралось, по разным оценкам, от 300 до 1000 человек. Участники идут без символики с портретами Бориса Немцова в руках и плакатами "борись". Полиция не препятствует движению несогласных.
Напомним, что Смольный не согласовал оппозиции памятное шествие. Власти дали согласие только на митинг на Марсовом поле.
Организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".
Справка:
Борис Немцов – российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатор Нижегородской области, министра топлива и энергетики (апрель – ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства). Также он один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы. Заказчик преступления до сих пор не назван.