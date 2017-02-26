От "Горьковской" стартовал марш памяти Немцова

От станции метро "Горьковская" в центре Петербурга стартовало шествие памяти Бориса Немцова.

Как передает корреспондент "Фонтанки", на акцию 26 февраля собралось, по разным оценкам, от 300 до 1000 человек. Участники идут без символики с портретами Бориса Немцова в руках и плакатами "борись". Полиция не препятствует движению несогласных.

Напомним, что Смольный не согласовал оппозиции памятное шествие. Власти дали согласие только на митинг на Марсовом поле.

Организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".