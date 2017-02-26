"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Среднестатистический читатель «Фонтанки» при словах «историческая реконструкция», скорее всего, пожмет плечами или, в лучшем случае, вспомнит частенько появляющихся на приуроченных к важным датам мероприятиях людей в форме РККА, Белой армии времен Гражданской войны, в костюмах эпохи наполеоновских войн, а то и вовсе древних славян и скандинавов, едва не каждое лето устанавливающих лагерь на пляже возле Петропавловской крепости на фестивале «Легенды норвежских викингов».

Однако термин «историческая реконструкция» подразумевает под собой куда более широкое понятийное и культурное поле, чем просто абстрактных людей в костюмах минувших эпох. Многим нашим современникам, участникам многочисленных реконструкторских клубов, интересен не только и не столько внешний антураж, но еще и тщательное изучение материальной и ментальной культуры минувших времен. Хотелось бы отдельно заметить, что этому нестандартному хобби отдают дань не только и не столько молодые люди – традиция реконструкции появилась еще в советские времена, в конце 70-х годов, с увлечения эпохой наполеоновских войн. Сказать, что мы имеем дело с неким «новым» явлением, – никак нельзя, наоборот, история движения насчитывает уже несколько десятилетий.

#Рекон – пятый македонский легион Публикация от Daria Maximova (@daria.maximova) Фев 25 2017 в 2:24 PST

Так что же можно реконструировать? По каким параметрам восстанавливать дела давно минувших дней? Наиболее известный и популярный в СМИ сегмент – это исторические бои и турниры: рыцари в латах, сражающиеся на стальном (пускай и не заточенном) оружии, с элементами силовых приемов боя, эффектными поединками и групповыми схватками. В настоящий момент данный вид реконструкции становится настоящим профессиональным спортом, со своими соревнованиями и чемпионатами – российская Лига профессиональных средневековых боев сейчас является ведущей в мире. Исторические бои в последние годы стали популярны практически на всех континентах, на чемпионаты в Россию съезжаются бойцы не только из стран бывшего СССР и Европы, но из Северной и Южной Америки и даже столь отдаленной страны, как Новая Зеландия. Аналогичные соревнования организовываются и в соседних странах, в Европе, Израиле и т.д.

#hmb #medieval #knight #рекон Публикация от Rosie Vladovskaya (@rosie.vl) Фев 26 2017 в 3:15 PST

Однако историческая реконструкция – это не только и не столько боевые искусства на холодном оружии. Это понятие включает в себя массу иных дисциплин. Музыкальные инструменты и музыка в целом, исполнение песен на древних языках. Реконструкция костюма – причем следует различать имитацию, то есть «сделать похоже из современных материалов», и максимально полное воссоздание, когда костюм шьется вручную, из домотканых материалов, окрашенных естественными красителями, принятыми столетия назад. Очень интересна реконструкция кулинарии – попробовать еду, которую готовили тысячу или две тысячи лет назад, по сохранившимся со времен античности и средневековья рецептам.

С Санкт-Петербурге уже долгие годы проводятся различные турниры, но 24 – 25 февраля 2017 года впервые в истории как города, так и реконструкторского движения в целом был проведен зимний фестиваль общероссийского уровня «Рекон», куда съехалось более тысячи участников, а также гости из Франции, Польши и Эстонии, принимавшие непосредственное участие в мероприятиях. Работали сразу несколько площадок – начиная от средневековых боев и фехтовального турнира федерации HEMA и заканчивая ярмаркой, на которой любой из посетителей мог приобрести копии старинных украшений, оружия или предметов быта. Для детей были организованы отдельные развлечения – вполне серьезная секция детских поединков HMB-soft, направление исторического фехтования на имитациях старинного оружия, выполненных из современных эластичных материалов. Ведущие программы предлагали юным гостям исторические викторины с призами и даже квентину, муляж «рыцарского коня» на роликах: задача всадника – попасть копьем в мишень.

Горжусь! #рекон #исб #битьлюдейжелезнойпалкой #Авалон Публикация от Gavrikova Arina (@gavrikovaarina) Фев 25 2017 в 7:48 PST

Однако наибольший интерес на первом петербургском фестивале «Рекон» представляло разнообразие представленных эпох – самой ранней был Древний Рим, а наиболее поздней Первая мировая война. Перед зрителями и гостями прошла вся история Европы и даже отчасти Америки: один из клубов представил реконструкцию североамериканских индейцев в традиционных костюмах. На турнире по средневековым боям проходили финальные бои первой лиги, для отбора в сборную Российской Федерации. Первое место завоевала команда «ПЛК» (клуб «Берн»), представляющая Санкт-Петербург.

По итогам двух напряженных дней фестиваля «Рекон» можно сделать вывод, что историко-реконструкторское движение в нашей стране продолжает пользоваться неизменной популярностью, а главное – играет важную образовательную роль: молодые участники клубов старательно изучают соответствующую литературу и исторические материалы, изучают культуру и бытовые особенности минувших эпох. Нельзя не отметить и спортивную составляющую: для участия в средневековых боях обязательны серьезная подготовка и длительные тренировки.

Санкт-Петербург наконец-то получил полноценный зимний фестиваль исторической реконструкции, привлекший внимание гостей из многих регионов России и проведенный на высоком профессиональном уровне. Остается надеяться, что новая традиция продолжится и «Рекон» вскоре выйдет на серьезный международный уровень, став постоянным и заметным событием в культурной жизни нашего города, и укрепит Петербург в роли важного центра историко-реконструкторского движения в целом и исторических боев как нового и популярного вида спорта в частности.

Андрей Мартьянов, специально для "Фонтанки.ру"