Моника Беллуччи едва не вызвала скандал репликой в адрес мужчин на сербском

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, принимающая участие в 45-м Белградском кинофестивале FEST, шокировала сербскую публику, крайне негативно высказавшись о сильной половине человечества. Об этом сообщила 26 февраля сербская газета Blic.

"Мужчины – скоты", – заявила Беллуччи журналистам с присущей ей обворожительностью в ответ на просьбу сказать что-то по-сербски, а после этого грациозно удалилась, оставив журналистов в полном замешательстве. Сербские газеты даже вышли с заголовками "Будут ли мужчины так же любить Монику после этих слов?".

Казалось, всемирная мужская любовь к Беллуччи повисла на волоске, но режиссер Эмир Кустурица спас репутацию прекрасной итальянки. В ответ на недоуменные вопросы журналистов о сербских словечках Беллуччи он расхохотался и объяснил, что это одна из реплик актрисы из фильма "По млечному пути". В одной из сцен она заявляет своему возлюбленному, которого играет сам Кустурица: "Мужчины – скоты!" А Кустурица отвечает: "Да, но не все".

Просьба журналистов сказать что-то по-сербски объясняется тем, что в ходе четырехлетних съемок нового фильма Кустурицы Моника Беллуччи выучила сербский язык, так как режиссер был против озвучивания роли другой актрисой. По словам итальянки, ей приходилось работать с педагогами и часами оттачивать фразы по-сербски, чтобы они звучали без акцента. Для съемок она также научилась доить коров и снималась в ледяной воде, таская на плечах своего возлюбленного в исполнении Кустурицы.

Действие фильма разворачивается в период боснийской войны. Главный герой – молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, – встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Как рассказала Моника Беллуччи, снявшаяся более чем в 60 фильмах, ее роль в этой ленте стала "самой зрелой в карьере". Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в российский прокат фильм вышел 12 января 2017 года.