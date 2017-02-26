Плохой, хороший, наградной

Необычная стрельба возле «Атлантик-Сити» породила сумбур вместо мнения: либо майор запаса Мещеряков - герой нашего времени, либо он мутный персонаж. «Фонтанка» распутала противоречивые новости.

Несмотря на то, что в нападении на петербуржца Мещерякова фактически участвовали три человека, один из которых уже на том свете, второй ранен и под арестом, а третий в розыске, нас интересует только майор запаса. А он нетипичен для образа военных пенсионеров. Последние годы прослужил серьезным менеджером в системе Северо-Западного филиала Спецстроя России. Но яркая отставка министра обороны Сердюкова потянула за собой череду кадровых изменений. Мещеряков, можно сказать, вовремя уходит. Инженер-строител ь уезжает года на полтора в свой домик в Испании. Отдохнув, сегодня живет в своей приличной квартире на Крестовском острове. А почему его пистолет был всегда при нем, расскажем в самом конце. Простота интриги вас позабавит.

Но не очень смешно то, что, когда днем 22 февраля на него напали возле торгового центра «Атлантик-Сити» на Савушкина, майор запаса Мещеряков не стал анализировать, боевой ли ствол у налетчика, из которого тот прострелил ему сумку, и ответил ему пару раз из "Макарова". Есть труп. Это хорошо, что военный пенсионер догнал парой пуль и второго налетчика, иначе бы он не очутился к вечеру в Елизаветинской больнице, где его и арестовали. Хорошо, да не очень.

Ведь в убегающего врага (если, конечно, он не убийца) палить по закону не принято – обстоятельства же изменились, и преступник больше не опасен. Но Следственный комитет Петербурга применяет здравый смысл и нормы справедливости. Ведь такого прецедента в Петербурге еще не было. Отсюда заявление СК о верной самообороне. Хотя полицейскому такого не простили бы. Что хорошо, да не очень.

Оттого хочешь не хочешь, но оружие Мещерякова пришлось проверить. А оно оказалось с темным прошлым – то есть в розыске, как украденное из воинской части в Казахстане еще в 1994 году. После оно прошло через руки чеченских боевиков. Что несколько меняет пафос поступка. Меняет, да не очень.

Потому как, какая разница, из чего человек героически оборонялся, если он прав. Другое дело, что за нюансы с наградным пистолетом Макарова он уже отдувается дополнительно. Это напрягает, да не очень.

На то у майора Мещерякова есть разрешение на ношение оружия, датированное концом 2011 года за подписью генерал-майора полиции Веденова. Вот это вроде точно хорошо, да не очень.

Так как начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разр ешительной работы Росгвардии Леонид Веденов официально заявил «Фонтанке», что никакого такого документа он не подписывал, и строго назвал все это фальшивкой. Это плохо, да не очень.

Дело в том, что следователи вынуждены были обыскать квартиру Мещерякова, где нашли постановление министра обороны Абхазии о награждении Юрия Мещерякова пистолетом Макарова, заодно и праздничную коробку к нему. Вроде бы все выправляется, да не очень.

Может, в Абхазии майор и получил "Макарова" от министра, но Росгвардия не видит, что этот пистолет был легально ввезен в Россию. Отсюда, при пристальном взгляде, этот переполох может грозить перспективой контрабанды. Это не очень радует.

Но Следственному комитету по Приморскому району точно не интересна судьба какого-то "Макарова", который в их ситуации стрелял правильно. Безусловно, они выделят материал, отправят его в полицию Приморского района. Пусть внимание общественности к стрельбе и оружию – явное, а вот часть первая статьи УК 222 о незаконности приобретения такового рассматривается даже не следствием, а дознанием. То есть она очень легкая. К тому же майора запаса Мещерякова ГУ МВД взяло под госзащиту после того, как ему начали предъявлять агрессивные претензии родственники убитого налетчика. То есть полиция, конечно, грамоту вручать ему не будет, но больше все-таки на его стороне. Это очень хорошо, но есть нюанс.

В Land Rover Мещерякова случайно найдено поддельное пенсионное удостоверение полковника ФСБ на его имя. Невелики хлопоты, но пахнет дешевыми понтами, и уголовное дело по подделке документов получить можно. Неприятно. Но по гамбургскому счету, пока политический настрой вокруг Мещерякова складывается в стиле «победителей не судят».

И, как обещали, в конце разгадка. Нетипичный такой военный пенсионер Мещеряков Ю. В. всегда при себе имел пистолет Макарова, так как давно занимается практической стрельбой. Заметим, история не для мажоров. Это абсолютно доступно в трех спортивных клубах Петербурга.

Если не запутались, сами поставьте в уме оценочку – «уд.» или «неуд.».

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"