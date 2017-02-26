Глава "Талибана" призвал жителей Афганистана сажать больше деревьев

Глава "Талибана" (организация запрещена в РФ) в специальном обращении призвал жителей Афганистана сажать больше деревьев, передает Reuters. Агентство отмечает, что контролирующее около 40% территории Афганистана движение известно в основном громкими терактами, но в своих районах группа пытается развивать инфраструктуру.

В редком воскресном обращении Хайбатулла Ахундзада призывает "посадить одно или несколько плодовых или иных деревьев для украшения Земли и во славу созданий всемогущего Аллаха". Ахундзада, известный религиовед и автор многих фетв, сообщает, что посадка деревьев – "житейское благо и богоугодное дело".

Ахундзада возглавил "Талибан" в мае 2016 года, после смерти предыдущего лидера в результате атаки ВВС США в Пакистане, и с тех пор скрывается.

За последнее время, как напоминает Reuters, талибы выпустили ряд заявлений на политическую тематику, в частности о гибели гражданских людей, предстоящих военных операциях, в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана.

В Афганистане с 2001 года находится воинский контингент США и их союзников, которые проводят операции против террористов и оказывают помощь местным силам безопасности. Официально о прекращении военных действий и окончании операции "Несокрушимая свобода" в исламской республике американское руководство объявило в конце декабря 2014 года. Однако в январе 2015 года боевики "Талибана" нарушили соглашение о перемирии, после чего войска НАТО продолжили операцию в Афганистане.