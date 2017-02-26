ВКС и ВМФ России в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов

Российские военные в этом году планируют получить около 160 самолетов и вертолетов, порядка 140 из них поступят в Воздушно-космические силы (ВКС). Об этом сообщил журналистам 26 февраля главком ВКС Виктор Бондарев.

"Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники", – сказал он.

По его словам, все части ВКС полностью укомплектованы авиационной техникой, доля новой составляет около 55%.

"Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу", – добавил Бондарев.

Как сообщалось ранее, в 2016 году ВКС России получили 139 новых летательных аппаратов.