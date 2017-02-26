Еще
16:01 26.02.2017
Новость часа
15:56
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
Пришлите свою новость!
15:56
Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам
15:51
Акции противников декрета "о тунеядцах" проходят в городах Белоруссии
15:38
В Коммунаре мужчина сжег себя на глазах у бывшей подруги
15:25
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о Чуркине
15:13
Автомобиль разгромил заправку на Российском
15:00
Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле
14:50
Финн проехал на собачьей упряжке вдоль границы с Россией
14:48
Умер академик Людвиг Фаддеев
14:38
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве
14:28
Моника Беллуччи едва не вызвала скандал репликой в адрес мужчин на сербском
14:14
От "Горьковской" стартовал марш памяти Немцова
14:06
Капитана французского клуба удалили с поля за выбитое из рук судьи табло
13:53
Глава "Талибана" призвал жителей Афганистана сажать больше деревьев
13:40
В Кобралово 4-летний ребенок отравился таблетками
13:27
Ильдар Дадин вышел из колонии в Алтайском крае
13:17
ВКС и ВМФ России в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов
13:05
На Лесном такси упало в траншею на тротуаре
12:53
В Грузии под лавиной погиб турист из Германии
12:42
В Петербурге несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку
12:31
В Киргизии задержан лидер парламентской фракции – его подозревают в коррупции
12:20
Финские студенты отметят Масленицу весёлыми покатушками
12:13
Юноша в Ленобласти впал в кому после катания на ватрушке
11:54
В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья
11:43
Петербуржец обвинил отчима своего сына в педофилии
11:31
В Ленобласти ищут бойца Росгвардии, дезертировавшего из Чечни
11:23
СМИ: США могут выйти из Совета по правам человека ООН
11:10
В алтайской колонии освобождают Дадина
10:59
Сборная России лидирует в общекомандном зачете после второго дня Военных игр
10:48
ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо
10:36
В Малайзии подтвердили причину смерти Ким Чен Нама – VX-газ
10:24
В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо
10:14
Пикап в Новом Орлеане въехал в праздничный парад, пострадали десятки
10:02
СМИ: Япония собирается предложить России совместную деятельность на Курилах
01:39
Markscheider Kunst представит ска-джаз ревью
01:22
В “Родине” покажут документальные фильмы о Джармуше
25/02
Министр здравоохранения получила премию за спасение пассажирки самолета
25/02
В ходе полицейской погони на Ленсовета «Лада» врезалась в дерево
25/02
Футбольные фанаты в Берлине устроили массовую драку
25/02
Порошенко утвердил доктрину о борьбе с российской пропагандой
25/02
20-летний российский саночник выиграл Кубок мира
25/02
Мутко: Переход Могилевца из «Зенита» в «Ростов» – самый впечатляющий трансфер зимы
25/02
Возвращающиеся из Финляндии россияне стоят в многочасовых пробках на границе
25/02
После ДТП на Дороге жизни госпитализированы трое мужчин
25/02
СМИ: В деле о госизмене офицеров ФСБ есть четвертый фигурант
25/02
Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае
25/02
Общавшийся с берлинским террористом гражданин Туниса выслан из Италии
25/02
На Лиговском автомобиль снес пешеходов на тротуаре
25/02
СБУ рассказала, как Россия финансирует ЛНР
25/02
Глава Александринского театра о современной культуре: Это просто какое-то оскотинивание
25/02
В Германии водитель умышленно въехал в группу людей
25/02
"Америка Хиллари" и "Бэтмен против Супермена" получили по четыре "Золотые малины"
25/02
Петербуржцы не могут попасть на "Диалоги" с Пиотровским
25/02
НАСА опубликовало уникальный снимок – "сердца" Марса
25/02
В Ираке обнаружено крупнейшее массовое захоронение убитых ИГ
25/02
Четыре очка Дацюка помогли СКА в третий раз обыграть «Витязь»
25/02
Двухлетний мальчик в Москве запер отца на балконе ради игры на iPad
25/02
На Охте тушили заброшенный дом
25/02
Сирийского кинооператора не пустили в США на церемонию вручения "Оскара"
25/02
В ДНР обвинили ВСУ в захвате фильтровальной станции
25/02
Воры сорвали строительство ЛЭП в Крапивино
25/02
США разместят истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с ИГ
25/02
Киберфутболист «Зенита» не смог пробиться в полуфинал Кубка РФПЛ по FIFA
25/02
На трассе «Кола» столкнулись пять автомобилей
25/02
СМИ: Египет решил отменить повышение стоимости туристической визы с $25 до $60
25/02
Лыжник Устюгов принес сборной России первое золото на ЧМ в Лахти
25/02
Поклонская назвала главной проблемой Крыма муниципальных чиновников
25/02
На Стойкости мусоровоз и маршрутка били «немцев»
25/02
Трусливый очковый медвежонок прославился в Сети
25/02
«Зенит» усилился 19-летним сыном члена Палаты общин Великобритании
25/02
Лыжница Криста Пярмякоски принесла Финляндии первую медаль на ЧМ в Лахти
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.02.2017 12:53

В Грузии под лавиной погиб турист из Германии

Несколько туристов из Германии попали под лавину у горной вершины Тетнулди в Местийском районе на северо-западе Грузии. Один из них погиб, второй спасен. Об этом 26 февраля сообщила тбилисская телекомпания "Имеди".

По данным телекомпании, оставшийся в живых турист был вызволен из-под лавины прибывшими на место происшествия сотрудниками спасательной службы Агентства управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии. Тело погибшего туриста доставлено в Кутаиси, а спасенному оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Местийском районе, немецкие туристы, попавшие под лавину, находились в той сложной части вершины, куда они не должны были идти без согласования со спасателями.

В другом регионе Грузии, в крае Мцхета-Тианети (северо-восток страны), сотрудники спасательной службы МВД спасли туриста из Сербии, попавшего под лавину у Ломисского хребта. Как сообщило МВД, под оползень у Ломисского хребта попали 4 туриста, один из которых – 46-летний мужчина из Сербии – получил серьезные травмы.

"Пострадавшему на месте была оказана неотложная помощь, он доставлен в Тбилиси, в Национальный медицинский центр Грузии", – сообщило ведомство.

Источник: ТАСС


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Автомобиль разгромил заправку на Российском
Плохой, хороший, наградной
В Грузии под лавиной погиб турист из Германии
В Петербурге несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку
Юноша в Ленобласти впал в кому после катания на ватрушке
Петербуржец обвинил отчима своего сына в педофилии
В Ленобласти ищут бойца Росгвардии, дезертировавшего из Чечни
ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо
В Малайзии подтвердили причину смерти Ким Чен Нама – VX-газ
В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо
Плохой, хороший, наградной
Шесть наградных пуль от майора
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

ГИБДД: В ДТП с пешеходами на Лиговском пострадали четверо

Викторина: Красиво врать не запретишь

Станет ли «Полтава» новой «Авророй»

Исаакиевский собор, каким мы его не застали

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв

Новости компаний
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.