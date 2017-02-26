В Грузии под лавиной погиб турист из Германии

Несколько туристов из Германии попали под лавину у горной вершины Тетнулди в Местийском районе на северо-западе Грузии. Один из них погиб, второй спасен. Об этом 26 февраля сообщила тбилисская телекомпания "Имеди".

По данным телекомпании, оставшийся в живых турист был вызволен из-под лавины прибывшими на место происшествия сотрудниками спасательной службы Агентства управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии. Тело погибшего туриста доставлено в Кутаиси, а спасенному оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Местийском районе, немецкие туристы, попавшие под лавину, находились в той сложной части вершины, куда они не должны были идти без согласования со спасателями.

В другом регионе Грузии, в крае Мцхета-Тианети (северо-восток страны), сотрудники спасательной службы МВД спасли туриста из Сербии, попавшего под лавину у Ломисского хребта. Как сообщило МВД, под оползень у Ломисского хребта попали 4 туриста, один из которых – 46-летний мужчина из Сербии – получил серьезные травмы.

"Пострадавшему на месте была оказана неотложная помощь, он доставлен в Тбилиси, в Национальный медицинский центр Грузии", – сообщило ведомство.