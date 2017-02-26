В Петербурге несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку

Магазин на улице Партизана Германа (Красносельский район Петербурга) пытался ограбить несовершеннолетний молодой человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 25 февраля около 14.30. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, 16-летний парень пытался вынести бутылку водки. Сотрудников магазина угроза не впечатлила, грабителя они задержали самостоятельно до приезда полиции.

Задержанный оказался пьян. После оформления полицейские передали его родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация о пистолете не уточняется.