В Киргизии задержан лидер парламентской фракции – его подозревают в коррупции

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали известного в стране политика, лидера партии "Ата-Мекен" ("Отечество") и руководителя одноименной парламентской фракции Омурбека Текебаева. Об этом 26 февраля ТАСС сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

"Текебаев взят под стражу в рамках возбужденного в отношении него Генеральной прокуратурой уголовного дела по статьям "Коррупция" и "Мошенничество", – заявил Сулайманов. В связи с этим, по его словам, Текебаев был задержан в международном аэропорту Бишкека Манас во время прилета из Стамбула и доставлен в ГКНБ для "проведения следственных действий". "Расследование данного уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ, Текебаев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", – отметил Сулайманов.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в 2010 году Текебаев, который на тот момент работал заместителем председателя временного правительства республики, получил от владеющего рядом телекоммуникационных компаний гражданина РФ $1 млн за "создание для него преференций". В частности, россиянин рассчитывал в дальнейшем стать владельцем 10 – 15% акций компании "Альфа телеком", которая занимается предоставлением услуг сотовой связи в Киргизии. "Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте", – говорится в распространенном Генеральной прокуратурой Киргизии сообщении. Вместе с Текебаевым в рамках данного уголовного дела задержан еще один член партии "Ата-Мекен", бывший посол Киргизии в Республике Корея Дуйшен Чотонов.

Фракция "Ата-Мекен" в настоящее время входит в состав парламентской оппозиции. По законам Киргизии, депутаты обладают статусом неприкосновенности, однако под его действие не попадают совершившие тяжкие преступления народные избранники. К таким преступлениям относится и коррупция.