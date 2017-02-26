В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья

В основную программу школьного образования могут ввести уроки культуры здоровья. Как сообщает 26 февраля RT, с данным предложением обратился президент Международной академии трезвости Александр Маюров.

«В рамках уроков культуры здоровья предполагается обучение физической культуре, правильному поведению в обществе. Кроме того, в учебную программу внедрены уроки по истории. Именно благодаря таким историческим справкам дети узнают, какие меры для сохранения здорового населения принимали в разных государствах», — заявил он.

По мнению Маюрова, предмет поможет молодому поколению вырасти здоровым в физическом и моральном плане.