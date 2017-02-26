Петербуржец обвинил отчима своего сына в педофилии

Пятилетний петербуржец, вероятно, стал жертвой сексуального насилия. Отец мальчика обвинил в педофилии нового избранника своей бывшей жены.

Как стало известно "Фонтанке", 25 февраля помощь полиции потребовалась жителю Петербурга. Мужчина рассказал, что развелся с женой, и сын остался жить с матерью в квартире на проспекте Стачек. Женщина устроила свою судьбу, и мальчика начал воспитывать отчим. Именно он, по мнению отца, с 2014-го по 2016 год совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело, 35-летний подозреваемый объявлен в розыск.